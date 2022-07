Ce qu’il est interdit de faire pour le 14 juillet à Lyon

À l’occasion des célébrations de la fête nationale, la vente et consommation d'alcool sur la voie publique ou encore l'achat et l’utilisation d'engins pyrotechnique seront interdits du 13 au 15 juillet à Lyon.

À compter du 13 juillet à 20 heures et jusqu’au 15 juillet à 5 heures, l’ensemble du département du Rhône et donc la ville de Lyon seront soumis à un certain nombre de restrictions pour éviter les troubles à l’ordre publique lors de la fête nationale. L’arrêté pris par la préfecture du Rhône liste un certain nombre d’interdiction :

la consommation en réunion de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et les espaces publics ;

la vente d’alcool à emporter sera interdite, sous quelque forme que ce soit, à partir de 17h00 ;

la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits sur la voie publique ;

la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable seront interdits sauf démarche à usage privé dûment justifiée.

En 2021, malgré le gros dispositif de sécurité déployé dans la Métropole de Lyon, où 450 policiers nationaux (en plus des effectifs de police municipale) avaient été mobilisés, des incidents avaient éclatés. Plusieurs voitures avaient été brulées et des feux d’artifices sauvages avaient été aperçus en plusieurs endroits du territoire.