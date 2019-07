Carambolage mortel sur l'A46 au sud de Lyon : un poids lourd en feu

Un carambolage a eu lieu ce mardi sur l'A46 au sud de Lyon. L'autoroute est coupée dans les deux sens et un poids lourd est en feu sur le secteur.

Un carambolage impliquant au moins deux véhicules et un poids lourd frigorifique a eu lieu ce mardi matin sur l'A46 en direction du sud, à la hauteur de Ternay et Communay. Le poids lourd était en feu et les pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie, même si de la fumée se dégage toujours. Selon les premiers éléments connus, une personne aurait trouvé la mort dans cet accident, deux autres seraient blessées et en urgence absolue.

La circulation est coupée dans les deux sens pour une durée indéterminée. Les conducteurs sont vivement encouragés à éviter le secteur.

Mise à jour à 11h40 : les pompiers sont parvenus à circonscrire l'incendie