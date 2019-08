Canicule : nouveau pic de chaleur à Lyon demain ?

Lyon respire après plusieurs épisodes caniculaires fin juin et fin juillet. La fraîcheur est de retour. Demain, toutefois, Météo France annonce un nouveau pic de chaleur à Lyon avec 37 degrés. Cela ne durera pas.

Pendant plusieurs jours, fin juin et fin juillet, Lyon a suffoqué. La canicule a envahi la capitale des Gaules. Demain, rien de tout ça. Un nouvel épisode caniculaire ne va pas s’installer sur la région lyonnaise. Mais la ville va connaître un nouveau coup de chaud.

En effet, un flux d’air chaud en provenance de la péninsule ibérique est à l’origine de pics de chaleurs au sud et à l’est de la France. 37 degrés sont attendus demain vendredi à Lyon. Mais les orages vont éclater en soirée. Et vite faire retomber le mercure. Le week-end ne sera pas chaud, la semaine prochaine non plus.

Juillet 2019, mois le plus chaud jamais mesuré

Le mois de juillet 2019 a d'ailleurs été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, d'après les données du service européen Copernicus sur le changement climatique. Juste devant juillet 2016.

"Le mois de juillet est généralement le mois le plus chaud de l’année dans le monde, mais, selon nos données, [ce mois de juillet 2019] est également le mois le plus chaud jamais mesuré, de justesse", a expliqué le chef du service européen, Jean-Noël Thépaut. "Avec la poursuite des émissions de gaz à effet de serre et l’impact sur l’augmentation mondiale des températures, des records continueront à être battus".