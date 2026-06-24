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L’Aérorun se déroulera le dimanche 28 juin @DR

Canicule : "l'Aérorun" de l'aéroport Lyon-Bron est reporté

  • par Loane Carpano

    • "L'aérorun" prévu sur le tarmac de l'aéroport Lyon-Bron le 28 juin prochain est reporté en raison des fortes chaleurs touchant le département.

    Compte tenu des fortes chaleurs et de l'alerte canicule en cours, "l'Aérorun" prévu ce dimanche 28 juin n'aura pas lieu. La course solidaire qui devait se tenir sur la piste de l'aéroport Lyon-Bron est décalé à une autre date, "probablement en automne", précise l'organisation.

    Les organisateurs de la course présentent leurs excuses et affirment "confirmer la date et les modalités de report dans les prochains jours."

    Lire aussi : Une grande course solidaire organisée sur le tarmac de l'aéroport Lyon-Bron

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