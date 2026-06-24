Avec 175 000 visiteurs enregistrés en 2025, le festival arlésien s'affirme comme un rendez-vous culturel incontournable. En s’adaptant continuellement aux enjeux de son époque tout en célébrant son riche patrimoine, l'événement métamorphose chaque été la ville en un parcours artistique unique, où l’image rassemble, interroge et émerveille.

Depuis les années 1980, le paysage des Rencontres d’Arles a profondément évolué. Autrefois très festives, portées par une effervescence joyeuse et animées de façon organique par les artisans de la photographie, les grandes marques d'appareils et les acteurs du marché, elles conservent aujourd'hui toute leur vibration. Les expositions, investissant aussi bien des monuments historiques séculaires que des friches industrielles reconverties, tissent un dialogue subtil entre création contemporaine et préservation du patrimoine. C’est dans ces espaces singuliers que se rencontrent et s'interrogent les jeunes talents émergents et les figures majeures du huitième art.



Phan Quang, Re/cover n° 7, Hanoï, Vietnam, 2014, 2013-2016 – Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Bao.

Une ambition culturelle renouvelée

Né en 1970 sous l'impulsion visionnaire de Lucien Clergue, Michel Tournier et Jean-Maurice Rouquette, le festival a magistralement imposé la photographie comme un art à part entière. Fidèle à cet esprit fondateur, l’événement continue d’agir comme un catalyseur d'échanges directs entre les artistes et le public, tout en s’adaptant constamment aux mutations contemporaines.

Cette modernité est incarnée de façon spectaculaire par la Fondation LUMA. Porté par la mécène suisse Maja Hoffmann et installé sur l’ancien site ferroviaire du Parc des Ateliers, ce vaste campus artistique a profondément modifié l’échelle des ambitions culturelles de la cité. Son repère visuel le plus saisissant, la Tour d’acier et de verre conçue par l’architecte Frank Gehry, s'impose désormais comme un phare architectural incontournable dans le paysage provençal.

Transmission, durabilité et célébrations pour 2026

Au-delà de la simple vitrine esthétique, les Rencontres s’engagent activement dans la transmission culturelle, notamment à travers des initiatives pédagogiques comme La Rentrée en Images ou ses ateliers professionnels. La réflexion sur l'avenir s'y déploie également, à l'image du projet des Papeteries, qui allie création artistique et durabilité environnementale.



Meghann Riepenhoff, Radiation évolutive n° 1 (détail), 23 mai 2025, série State Shift – Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

L’édition 2026, particulièrement riche en symboles, s'annonce historique en célébrant le centenaire de William Klein et le bicentenaire de la photographie. Sous la direction de Christoph Wiesner, le festival explorera des thématiques cruciales telles que notre relation au vivant ou les mémoires africaines via le projet « Indépendances ».

Malgré les inévitables mutations et la nostalgie légitime d'époques passées, jugées parfois plus flamboyantes, le public continue de répondre présent avec la même ferveur. Car au-delà des accrochages, ce sont les rencontres fortuites, les découvertes, les émotions et les regards échangés au détour d'une ruelle qui font la véritable richesse de ce festival. Durant quelques semaines, Arles redevient ce lieu unique au monde : le cœur battant de la photographie.

Rencontres d’Arles. Du 6 juillet au 4 octobre 2026