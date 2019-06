Canicule et pollution à Lyon : les mesures et interdictions en place

Lyon fait face cette semaine à un intense épisode de canicule, doublé d'un pic de pollution à l'ozone. Quelles sont les mesures en place, ainsi que les interdictions et limitations ce mardi 25 juin.

Une chaleur écrasante qui va dépasser les 40 degrés à partir de mercredi, un air d'une qualité déplorable à cause d'un pic de pollution à l'ozone : cette semaine sera particulièrement éprouvante pour les organismes. Dans ce contexte, et alors que les seuils légaux ne sont pas encore franchis, plusieurs mesures, interdictions et limitations ont été mises en place.

Ainsi, dès ce matin, les vitesses sont abaissées de 20 km/h :

sur les routes limitées à 90 km/h ou plus, la vitesse est abaissée de 20 km/h, sur une route à 90, il faudra rouler à 70 km/h.

ou plus, la vitesse est abaissée de 20 km/h, sur une route à 90, il faudra rouler à Pour les routes à 110 , la vitesse limitée passe à 90 km/h

, la vitesse limitée passe à sur les routes limitées à 80 km/h, la vitesse est abaissée de 10 km/h. Dès lors, il faudra respecter les 70 km/h sur ces axes.

Aucune circulation différenciée n'a été déclenchée pour l'instant. Le président de la métropole David Kimelfeld a écrit au ministre de l'Écologie François de Rugy pour qu'elle soit activée, même si les seuils légaux ne sont pas encore franchis (lire ici).

Sur le réseau TCL, il est possible de voyager pendant 24 heures en illimité avec le Tick'Air, ce dernier est proposé à 3 euros (lire ici). Des bouteilles et éventails seront distribués cette semaine dans les principales stations de métro. Bus, Trolley, et tramways sont climatisés à 99 %.

Enfin, la ville de Lyon propose une carte des lieux frais où il est possible de se rendre (voir ici).