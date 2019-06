Canicule à Lyon : quelle sera la pire journée de la semaine ?

Jusqu'à 41 degrés à l'ombre avec un pic de pollution à l'ozone, cette semaine devrait être particulièrement éprouvante à Lyon. Quelle sera la pire journée ?

On aura beau se dire qu'il est normal qu'il fasse chaud en été, la canicule qui va toucher la France en cette fin juin n'a rien de normal. À Lyon, les températures vont continuer de grimper toute la semaine, et ne pas passer sous la barre des 20 degrés la nuit. Après un mercredi à 40 degrés à l'ombre, le thermomètre pourrait afficher 41 degrés jeudi, vendredi et samedi.

Pour l'instant, la pire journée de la semaine devrait être samedi 29 juin avec 24 degrés le matin puis 41 degrés l'après-midi. Cette fin juin pourrait être particulièrement éprouvante avec une qualité de l'air qui va fortement se dégrader. Tous les paramètres sont réunis pour un épisode de pic d'ozone.

Les températures devraient ensuite baisser dès lundi pour un début juillet avec des maximales autour de 32/33 degrés.