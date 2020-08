Canicule à Lyon : la mairie du 4e ouverte pour les plus fragiles

Un dispositif d'accueil va être mis en place pour les personnes âgées et les plus fragiles jeudi et vendredi à Lyon durant l'épisode de canicule.

La mairie du 4e arrondissement a annoncé l'ouverture d'espaces de fraîcheurs pour les personnes âgées et fragiles “pour répondre aux pics de chaleur prévus en cette fin de semaine”. En effet, jeudi et vendredi, il devrait faire jusqu'à 36 degrés à Lyon, et le thermomètre ne devrait pas redescendre sous les 21, 22 degrés la nuit.

Ainsi jeudi et vendredi de 14h à 17h la salle du Conseil sera mise à disposition, des rafraîchissements seront offerts dans une salle climatisée, des jeux et des magazines seront à disposition des personnes accueillies.