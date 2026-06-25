Malgré les profondes mutations du secteur automobile, la filière demeure un moteur économique majeur en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’automobile reste l’un des piliers de l’économie régionale. D’après une récente étude de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, la filière de conception et de fabrication de véhicules automobiles comptait 51 300 salariés dans la région en 2023, contre 328 600 au niveau national. Elle a généré la même année 4,6 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 1,5 % du produit intérieur brut régional.

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Le Rhône s’impose comme le principal territoire d’implantation de cette activité. Le département rassemble à lui seul un emploi sur quatre de la filière, devant les autres grands bassins industriels régionaux. Cette concentration s’explique notamment par la présence d’activités d’ingénierie, de recherche et développement, de bureaux d’études et de nombreux équipementiers gravitant autour de la métropole lyonnaise.

Au niveau national, la filière automobile représente 31,1 milliards d’euros de valeur ajoutée. Si le secteur fait face à de nombreux défis – transition vers l’électrique, concurrence internationale, transformation des modes de mobilité –, il conserve un poids considérable dans l’économie régionale.

L’Auvergne-Rhône-Alpes demeure ainsi l’un des principaux territoires industriels français, avec une filière automobile qui continue de structurer l’emploi et l’activité économique de nombreux territoires, au premier rang desquels le Rhône.