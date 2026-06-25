Christophe Marguin élu à la tête d’OnlyLyon

Christophe Marguin, réélu président des Toques Blanches lyonnaises lundi 4 mars est candidat à la maire de Lyon en 2026.@Guillaume Lamy

Le restaurateur lyonnais Christophe Marguin a été élu président d’OnlyLyon Tourisme et Congrès, succédant à Robert Revat.

Changement à la présidence d’OnlyLyon Tourisme et Congrès. Figure bien connue de la gastronomie lyonnaise et président des Toques Blanches Lyonnaises, Christophe Marguin a été élu à la tête de l’organisme chargé de promouvoir la destination Lyon auprès des touristes, visiteurs d’affaires et organisateurs d’événements.

Il succède à Robert Revat, qui demeure au sein de la gouvernance en tant que vice-président afin d’assurer une transition. Cette nouvelle présidence s’accompagne d’un bureau exécutif élargi, associant représentants du monde économique, du tourisme, de la culture et des collectivités.

Parmi les nouveaux membres figurent notamment l’hôtelier Loïc Renart au poste de trésorier, Béatrice Schawann, directrice de l’administration générale du Musée des Confluences, comme secrétaire générale, ainsi que plusieurs acteurs majeurs du tourisme et de l’événementiel lyonnais.

À travers cette nouvelle gouvernance, OnlyLyon Tourisme et Congrès entend poursuivre sa feuille de route en faveur du rayonnement de la métropole et du soutien aux entreprises de la filière touristique, dans un contexte de forte concurrence entre les grandes destinations urbaines européennes.