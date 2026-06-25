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Canicule : 270 établissements scolaires, dont 79 dans le Rhône, ont aménagé leurs horaires dans l'Académie de Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Selon les derniers chiffres communiqués par l'Académie à Lyon Capitale, 270 établissements scolaires ont décidé d'aménager les horaires face aux fortes chaleurs qui touchent toute la région depuis quelques jours.

    La canicule n'en finit plus et elle devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Face à ces fortes chaleurs, avec un mercure dépassant parfois les 40 degrés, les établissements scolaires s'organisent. Selon les derniers chiffres communiqués par le rectorat de Lyon à Lyon Capitale, ce jeudi 25 juin, 270 établissements de l'Académie, sur 2546, ont décidé d'aménager leurs horaires en terminant les cours plus tôt, à 14h. Sur ces 270 établissements, tout niveau confondu, 79 se trouvent dans le Rhône, 87 dans l'Ain et 99 dans la Loire, département passé ce jeudi en vigilance rouge canicule.

    Dans le même temps, l'Académie explique que "26 fermetures sont prévues" ce jeudi avec 6 établissements concernés dans le Rhône et 20 dans la Loire. "L'accueil des élèves est assuré pour les familles qui le souhaitent sur au moins une école par municipalité" complète le rectorat.

    Des aménagements pour le brevet

    A noter également que si les épreuves du brevet seront bien maintenues ce vendredi 26 juin, des aménagements sont prévus pour permettre aux candidats de mieux supporter la canicule. Les élèves seront notamment répartis en effectif réduit dans les salles et auront l'autorisation de sortir de la salle au cours de la première heure d'épreuve pour se rafraichir, boire ou encore aller aux toilettes. "Une pause supplémentaire pourra être organisée à l'issue de l'épreuve de grammaire et compétences linguistiques, avant la dictée, soit après 1h10 de composition, mais aussi après l'épreuve de dictée" poursuit l'Académie.

    Concernant les épreuves du baccalauréat qui se déroulent en ce moment partout en France, "un diagnostic des 107 centres d'épreuves a été réalisé par anticipation dès l'annonce de la vague de chaleur pour connaître toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité ou les conditions de passation des épreuves pour les candidats et les personnels mobilisés." Face à la situation, 168 candidats de l'Académie, sur près de 28 000, ont vu leur épreuve du Grand oral être reprogrammées.

    "Les équipes académiques sont fortement mobilisées et suivent la situation avec attention. S'agissant des élèves, des candidats aux examens et des personnels mobilisés, les deux priorités sont la sécurité et la continuité du service public" conclut le rectorat.

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