Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance orages et canicule ce jeudi 25 juin 2026.

La canicule est toujours aussi intense dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 25 juin, trois départements de la région sont désormais en vigilance rouge. La Loire a rejoint le Puy-de-Dôme et l'Allier, déjà en vigilance rouge depuis le début de la semaine.

L'ensemble des autres départements de la région sont eux en vigilance orange.

A noter également que l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont aussi en vigilance jaune aux orages. Des orages qui pourraient être localement violents et accompagnés de fortes rafales et de grêle au cours de la journée.