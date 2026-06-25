Actualité
orages
Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance orages et canicule ce jeudi 25 juin 2026.

    La canicule est toujours aussi intense dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 25 juin, trois départements de la région sont désormais en vigilance rouge. La Loire a rejoint le Puy-de-Dôme et l'Allier, déjà en vigilance rouge depuis le début de la semaine.

    L'ensemble des autres départements de la région sont eux en vigilance orange.

    A noter également que l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont aussi en vigilance jaune aux orages. Des orages qui pourraient être localement violents et accompagnés de fortes rafales et de grêle au cours de la journée.

    à lire également
    Le jeune footballeur victime d'une noyade à Villeurbanne est mort

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le jeune footballeur victime d'une noyade à Villeurbanne est mort 08:22
    Les écologistes de la Région attaquent Wauquiez en justice pour "détournements de fonds publics" 08:01
    Région des Lumières : des spectacles sons et lumières projetés dans des communes de la région cet été 07:47
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Lyon soleil
    Un jeudi toujours aussi caniculaire, jusqu'à 40 degrés attendus à Lyon 07:21
    d'heure en heure
    Logement social : "Certains locataires se retrouvent avec des rappels de plus de 2 900 euros" 07:00
    Le Poulet du Bourbonnais AOP prévoit de doubler sa production d'ici 2027 24/06/26
    Lyon: Grégory Doucet estime que "ça fait des années qu'on prend du retard" pour adapter le pays à la canicule 24/06/26
    Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier attaqué par un détenu avec un stylo 24/06/26
    L’alerte rouge canicule activée dans la Loire : troisième département d’Auvergne-Rhône-Alpes concerné 24/06/26
    .
    Regus ouvre un espace de travail à Fontaine le 1er juillet 24/06/26
    Loire : Richard Traiteur placé en redressement judiciaire 24/06/26
    Rhône : une réunion publique organisée le 7 juillet à Genas sur l’arrêt du réseau de cuivre 24/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut