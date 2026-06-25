En pleine canicule, la température dans les locaux de plonge de l'hôpital Lyon-Sud a atteint les 37°C. La CGT alerte sur la situation.

37°C, c'est la température affichée dans le local de plonge du service restauration de l'hôpital Lyon-Sud. Face à ces températures insoutenables, la CGT de l'hôpital Lyon-Sud tire la sonnette d'alarme et déclenche un DGI (danger grave et imminent). Selon les informations du Progrès, trois personnes auraient fait des malaises depuis mardi, les syndicats estiment donc qu'il existe "un risque pour la santé des travailleurs."

La CGT aurait saisi la directrice de l'hôpital par courrier et alerté le directeur général des Hospices civils de Lyon, l’Inspection du travail, la Médecine du travail, l’Agence régionale de santé ainsi que le procureur de la République, mais, selon elle, aucune mesure n'aurait été prise.

Panne du système de ventilation

Contactée par nos confrères, la direction indique avoir "connaissance de cette situation" et affirme s’être mobilisée depuis mardi pour y apporter des solutions rapides. Les fortes chaleurs viendraient d'une panne du système de ventilation du local, qui devrait être changé ce jeudi. En attendant, la direction affirme avoir autorisé les agents affectés à la plonge, se sentant mal, à rentrer chez eux.

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