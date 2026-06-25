Actualité
Hôpital Lyon Sud.

37°C dans les locaux de plonge de l'hôpital Lyon-Sud : la CGT sonne l'alerte

  • par Loane Carpano

    • En pleine canicule, la température dans les locaux de plonge de l'hôpital Lyon-Sud a atteint les 37°C. La CGT alerte sur la situation.

    37°C, c'est la température affichée dans le local de plonge du service restauration de l'hôpital Lyon-Sud. Face à ces températures insoutenables, la CGT de l'hôpital Lyon-Sud tire la sonnette d'alarme et déclenche un DGI (danger grave et imminent). Selon les informations du Progrès, trois personnes auraient fait des malaises depuis mardi, les syndicats estiment donc qu'il existe "un risque pour la santé des travailleurs."

    La CGT aurait saisi la directrice de l'hôpital par courrier et alerté le directeur général des Hospices civils de Lyon, l’Inspection du travail, la Médecine du travail, l’Agence régionale de santé ainsi que le procureur de la République, mais, selon elle, aucune mesure n'aurait été prise.

    Panne du système de ventilation

    Contactée par nos confrères,  la direction indique avoir "connaissance de cette situation" et affirme s’être mobilisée depuis mardi pour y apporter des solutions rapides. Les fortes chaleurs viendraient d'une panne du système de ventilation du local, qui devrait être changé ce jeudi. En attendant, la direction affirme avoir autorisé les agents affectés à la plonge, se sentant mal, à rentrer chez eux.

    Lire aussi : A Lyon, l'hôpital privé Natecia n'est plus certifié par la Haute autorité de santé

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : un enfant renversé par un vélo sur un passage piéton

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    37°C dans les locaux de plonge de l'hôpital Lyon-Sud : la CGT sonne l'alerte 09:55
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon : un enfant renversé par un vélo sur un passage piéton 09:24
    Le département du Rhône veut renforcer les circuits courts pour alimenter les cantines 08:50
    Le jeune footballeur victime d'une noyade à Villeurbanne est mort 08:22
    Les écologistes de la Région attaquent Wauquiez en justice pour "détournements de fonds publics" 08:01
    d'heure en heure
    Région des Lumières : des spectacles sons et lumières projetés dans des communes de la région cet été 07:47
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Lyon soleil
    Un jeudi toujours aussi caniculaire, jusqu'à 40 degrés attendus à Lyon 07:21
    Logement social : "Certains locataires se retrouvent avec des rappels de plus de 2 900 euros" 07:00
    Le Poulet du Bourbonnais AOP prévoit de doubler sa production d'ici 2027 24/06/26
    Lyon: Grégory Doucet estime que "ça fait des années qu'on prend du retard" pour adapter le pays à la canicule 24/06/26
    Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier attaqué par un détenu avec un stylo 24/06/26
    L’alerte rouge canicule activée dans la Loire : troisième département d’Auvergne-Rhône-Alpes concerné 24/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut