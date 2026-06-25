Lyon : Jean-Michel Aulas et Laure Cédat absents du conseil municipal

Comme lors du conseil métropolitain ce lundi, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat ne sont pas présents ce jeudi à l’occasion du conseil municipal.

Alors que se tient ce jeudi 25 juin le conseil municipal, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, respectivement président et vice-présidente de Cœur lyonnais, premier groupe d’opposition au lendemain des élections municipales en mars dernier, ne sont pas présents dans l’hémicycle aujourd’hui. C’était déjà le cas lundi lors du conseil métropolitain.

Les deux élus s’étaient mis en retrait de leurs fonctions au sein de Cœur lyonnais le 12 juin après que nos confrères de BFM Lyon ont révélé qu’une plainte pour viol par soumission chimique avait été déposée en mai par une militante Génération Aulas contre Roman Abreu, ancien conseiller de Jean-Michel Aulas. Tenus au courant des faits depuis février, l’ancien patron de l’Olympique lyonnais et Laure Cédat étaient aussi mis sous pression par les élus du groupe.

Emmanuel Imberton, également cité dans l’affaire Abreu, est toutefois présent, comme il l’était déjà lundi lors du conseil métropolitain.

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Deux nouveaux groupes constitués

En pleine tempête, deux nouveaux groupes ont été créés en urgence par les membres de Cœur lyonnais. Le premier, nommé "Lyon Ensemble", rassemble des élus issus du centre et de la droite républicaine, à savoir Les Républicains, Horizons, Renaissance, l’UDI, les Centristes ainsi que plusieurs personnalités de la société civile. Parmi eux, les maires d'arrondissement Pierre Oliver (2e arr.), Thomas Rudigoz (5e arr.) et Samuel Soulier (6e arr.). Et le deuxième, majoritairement constitué de personnalités de la société civile comme Édouard et Charlotte Hoffmann ou encore Loïc Terrenes , "Lyon, Humaniste et Démocrate".

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