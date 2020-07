C'est quoi le festival organisé à Lyon jusqu’au 30 août ?

Cet été, la ville de Lyon a maintenu le festival Tout l’monde dehors avec une programmation adaptée et propice à la distanciation sociale. Près d’une centaine d’événements ont lieu, depuis le 11 juillet, dans les jardins, parcs, places et salles de spectacle des neuf arrondissements de la capitale des Gaules.

La ville de Lyon poursuit son édition 2020 du festival Tout l’monde dehors jusqu’au 30 août, adaptée à la distanciation sociale et aux mesures barrières de mises depuis la crise sanitaire. Depuis le début de mois de juillet, une centaine d’événements culturels autour de la musique, du théâtre, de la danse et du cinéma ont lieu dans une trentaine lieux dans les neuf arrondissements de la ville de Lyon.

Au programme : yoga, théâtre, cinéma d’auteur, concerts de musique classique, jazz, danse, balades, ateliers « famille » etc. L’ensemble de la programmation estivale est à découvrir sur le site de la ville de Lyon.

L’objet est d’inciter les habitants et touristes à apprécier de nouveau les arts vivants et exprimer leur curiosité culturelle dans un cadre sécurisé. Les spectacles sont limités à 200 personnes et de nombreuses activités sont organisées en plein air, dans les espaces verts de la ville. Le port du masque est fortement recommandé.