Bison futé : week-end de chassé-croisé rouge à Lyon

Pour ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, Bison futé prévoit du rouge dans le sens des départs ce samedi à Lyon et partout en France.

Il va falloir faire preuve de patience ce week-end à Lyon sur les routes lyonnaises. Bison futé prévoit du orange ce vendredi dans le sens des départs partout en France et du orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est samedi que les difficultés seront les plus fortes avec du rouge dans le sens des départs sur tout l'hexagone et du orange dans le sens des retours. Dimanche, la situation sera plus calme mis à part dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sera classée orange dans le sens des départs.