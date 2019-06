Beaujolais : le petit train de Touroparc Zoo déraille, huit blessés

Le petit train du parc animalier de Romanèche-Thorins, en Saône-et-Loire a déraillé, pour des raisons inconnues, ce samedi. Trois enfants et une femme enceinte ont été légèrement blessés.

Une vingtaine de pompiers et des médecins du Smur. Le parc animalier Touroparc Zoo de Romanèche-Thorins, dans le Beaujolais, a connu un après-midi mouvementé ce samedi. Pour des raisons encore inconnues, le petit train du parc a déraillé. L'accident a fait huit blessé, dont le conducteur, des enfants de 3, 5 et 9 ans et une femme enceinte, selon Le Journal de Saône-et-Loire, qui rapporte l'information. Les blessures sont légères, essentiellement des brûlures. Concernant la femme enceinte de 29 ans, les secours craignaient une fracture du coude. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de La Chapelle-de-Guinchay. La direction du zoo s'est excusée auprès des visiteurs.