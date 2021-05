Basket : L'Asvel écrase Chalon-sur-Saône 102 à 75

Paul Lacombe (C) (Photo by Loic VENANCE / AFP)

L'Asvel reprend le chemin de la victoire face à Chalon-sur-Saône (102-75), après sa défaite sur le terrain de Strasbourg le 27 avril dernier.

Récent vainqueur de la Coupe de France, l'Asvel se doit de rester maître de son destin dans la course aux Play-offs en Jeep Elite. Les hommes de T. J. Parker restaient sur une défaite sur le parquet de Strasbourg 98-95. Grâce à sa victoire à l'Astroballe contre Chalon-sur-Saône hier soir (102-75), les Villeurbannais confortent cette 4e place juste derrière Monaco, Dijon et Strasbourg.

Dans une rencontre largement dominée par les coéquipiers David Lighty (auteur de 17 points), il y a six joueurs à minimum dix points. On peut noter l'énorme performance de Moustapha Fall (13 points à 100 % aux tirs, 6 rebonds et 2 contres) ou encore celle de Amine Noua (14 points et 6 rebonds). Grâce à cette belle prestation, Chalon-sur-Saône va courir derrière le score à chaque quart-temps (24-15 ; 28-20 ; 22-15 ; 28-25).