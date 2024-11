Une liste de "chantiers perturbants" a été dressée par Bison Futé à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre.

Cette semaine, du lundi 18 au dimanche 24 novembre, plusieurs voies seront coupées et des modifications de circulation devraient impacter le trafic à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Relevés par Bison Futé et rapportés par nos confrères du Progrès, ces "chantiers perturbants" concernent l’A6, l’A7, l’A89 et l’A47.

La première, l’A6, sera fermée dans le sens Paris-Lyon de lundi à jeudi, entre 21 h et 6 h du matin, entre la jonction A6/A89 et l'échangeur de Limonest. De même pour l’A47 dans le sens Saint-Étienne-Lyon, à hauteur de la sortie n°11 (Rive de Gier), et pour le périphérique Nord au niveau la bretelle de sortie n°4 (Saint-Clair), dans le sens ouest-est.

Une fermeture est également à prévoir sur l'autoroute A89 dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre, entre 21 h et 5 h, aux bretelles de sortie de l'échangeur de l'Arbresle (n°36). En raison de cette visite d'inspection de Vinci Autoroutes, des itinéraires de déviation sont prévus.

Des travaux de maintenance au viaduc de Vienne

Des travaux de maintenance seront également réalisés par Vinci Autoroutes de nuit, du lundi au vendredi, à hauteur du viaduc de Vienne. Par conséquent, sur l'A7, la bretelle de sortie au niveau de l'échangeur de Vienne sud (n°11) sera fermée les nuits du mercredi 20 et du jeudi 21 novembre pour les véhicules circulant vers Lyon.

Quant aux automobilistes souhaitant emprunter la sortie Vienne sud (n°11), ils devront poursuivre leur route jusqu'à la bretelle de sortie Chasse (n°8), afin de reprendre l’autoroute en direction de Marseille pour sortir ensuite à Vienne nord (n°9).

