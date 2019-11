Automatisé et climatisé : quand le nouveau métro B de Lyon arrivera-t-il ?

La ligne de métro B va faire sa révolution en 2020 avec de nombreuses nouveautés, à tel point qu'on pourrait bien le qualifier de "nouveau métro B". Quand entrera-t-il en service ?

Au compte-goutte, les nouvelles rames du métro B arrivent à Lyon depuis le printemps. Des phases de test ont débuté et le métro B va faire sa révolution en 2020. On en sait désormais plus sur le calendrier de déploiement des nouvelles rames, qui seront associées à de nombreuses nouveautés. Néanmoins, il faudra encore attendre autour d'un an pour en profiter.

Encore un an d'attente

Ainsi, dès l'automne 2020, le métro B de nouvelle génération entrera en service à Lyon. Il sera entièrement automatisé et sans conducteur. 16 rames MPL16 seront alors déployées, de 36 mètres de long comme celles de la D, elles peuvent transporter 325 voyageurs, dont 64 assis. Cette arrivée permettra d'augmenter l'offre de 30 %, tandis que les anciennes rames iront renforcer la ligne A.

Entièrement climatisées, elles permettront de circuler librement entre les voitures. Huit écrans diffusant la chaîne I-TCL seront installés, ainsi que douze écrans d’information. En 2021, la ligne B pourra recevoir des trains longs composés de deux rames, soit 650 passagers qui pourront voyager en même temps.

En 2023, nouvelle petite révolution avec une ligne B qui ira jusqu'à Saint-Genis-Laval et huit rames supplémentaires qui seront alors déployées, pour une capacité augmentée de 50 % par rapport à aujourd'hui. 2023 sera une année à marquer d'une pierre blanche, puisque ces rames de nouvelles générations arriveront alors également sur la ligne D.