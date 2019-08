Un homme a agressé plusieurs personnes au couteau samedi après-midi à la proximité de l'arrêt de métro Laurent Bonnevay, à Villeurbanne. Le dernier bilan fait état d'un mort, de trois blessés en urgence absolue et de 5 personnes en urgence relative.

Un jeune homme de 19 ans est mort, sauvagement agressé par un individu, ce samedi après-midi à Villeurbanne à proximité de l'arrêt de métro Laurent-Bonnevay. Il a été attaqué au couteau.

D'après le dernier bilan, à 21h, en plus du jeune homme décédé, trois autres personnes sont en urgence absolue. Cinq autres blessés sont en urgence relative. "C’est bouleversant, confie le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret. Des gens ciblés juste parce qu’ils vivent".

Il n'y avait pas de deuxième agresseur

L'agresseur a été poursuivi et maîtrisé par quatre conducteurs TCL et des passants. Ils ont réussi à l'arrêter jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. "Plusieurs personnes ont neutralisé l’agresseur. Je salue le courage et la réactivité dont les agents TCL et les passants présents ont su faire preuve ", ajoute le maire de Villeurbanne. A l'heure actuelle, les motivations de l'agression sont encore inconnues.

Ce soir, à 21h, nous pouvons vous confirmer aussi qu'il n'y a pas de deuxième agresseur. Après le drame, certaines informations avaient circulé, faisant état d'un autre agresseur en fuite et activement recherché par la police. Il n'en est rien. "C'est démenti complètement par la police. Il n'y a pas de deuxième homme", confirme Jean-Paul Bret.

