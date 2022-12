Après la neige, la pluie et 9°c attendus à Lyon ce mercredi

Les températures remontent de manière importante ce mercredi 14 décembre à Lyon. Transformant la neige de mardi matin en pluie.

Après le grand froid du début de semaine, qui a vu le thermomètre descendre jusqu’à -4°C lundi, les températures remontent de manière importante ce mercredi 14 décembre. Selon les prévisions de Météo France, il devrait faire jusqu’à 9° C cet après-midi à Lyon. Dans la matinée les températures seront comprises entre 4 et 7° C.

Du côté du ciel, les nuages chargés de pluie devraient cacher le soleil toute la journée et déverser leurs gouttes sur la ville jusqu’en fin d’après-midi.