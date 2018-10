Le préfet du Rhône vient de placer le département en situation "alerte renforcée sécheresse". Plusieurs restrictions s'appliquent dès ce 4 octobre.

L'absence de pluies importantes depuis plusieurs semaines, des prévisions météorologiques qui n'annoncent aucune amélioration ces prochains jours, ainsi qu'une baisse des débits viennent de pousser le préfet du Rhône à élever le niveau alerte sécheresse. Il passe ainsi en "renforcé". Plusieurs interdictions et restrictions sont mises en place dès à présent.

Les professionnels doivent réduire leur prélèvement de 50 %. Les pompes mobiles doivent être retirées du lit des cours d'eau en permanence. Il est interdit d'arroser les pelouses et espaces verts, sauf les jardins potagers jeunes plantations, plants patrimoniaux et semis de l'année. Même si ce n'est plus la période, il est également interdit de remplir une piscine, sauf nouvelle construction ou remplissage complémentaire. Ces interdictions resteront en vigueur jusqu'à ce que la situation des nappes s'améliore.