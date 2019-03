Agenda : que faire à Lyon les 22, 23 et 24 mars

Le printemps est arrivé, et avec lui les activités en plein air ! Entre un salon de la randonnée, un grand tour en roller et des ateliers DIY, il y aura de quoi faire à Lyon. Pour ceux qui préfèrent rester à l'intérieur, pas de panique, rendez vous à la Sucrière ou aux Subsistances !

Et un kilomètre à pied....

A pied, à cheval ou à vélo, rendez-vous à la cité internationale pour cette 13e édition du salon des randonneurs. Pendant trois jours, les équipementiers seront aux côtés tour-opérateurs, des offices de tourisme et des associations de tourisme pour répondre à tous les types de balade !

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Adresse : Cité centre de congrès, 50, quai Charles de Gaulle 69463 Lyon. Site internet

Lifestyle à la Sucrière

Depuis cinq ans qu’il existe, le Printemps des Docks réunit 200 exposants chaque année à la Sucrière. De la mode à la déco en passant par un espace pour les enfants, l’évènement décline l’art de vivre à toutes les sauces pour faire découvrir les tendances du moment.

Du vendredi 22 au dimanche 24 mars. Tarif : 6,50€ sur internet, 8€ sur place et gratuit pour les moins de 12 ans.

Adresse : La Sucrière Lyon-Confluence, 49-50 quai Rambaud, Lyon 2e.

Abeilles en folie

Ateliers do-it-yourself, marché de producteur et libraire, la Fête des Ruches aura lieu ce samedi pour mettre en avant le circuits courts, l’alimentation durable et les produits de la ferme. Organisé par la coopérative agricole La ruche qui dit oui ! l’évènement se déroulera dans deux endroits différents du 1er et du 7e arrondissement.

Le samedi 23 mars, de 10h30 à 18h. Tarif : Gratuit.

Adresses : Hyppairs Café, 3 place Sathonay, 69001 Lyon 1er et Le Malting Pot, 263 Grande Rue de la Guillotière, Lyon 7e.

Troque ta bouture !

Addict aux plantes ? Venez troquer vos boutures dans la cour du Flâneur Guesthouse en plein cœur du 7e arrondissement. Le principe est simple, rendez vous sur place avec des plantes, boutures ou graines à échanger avec d’autres passionnés de verdure. Le soir, une exposition de l’artiste franc-comtoise Marine Lornet sera présentée aux curieux.

Samedi 23 mars de 13h à 18h. Tarif : Gratuit.

Adresse : Le Flâneur Guesthouse, 56 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e.

La boucle est bouclée

Les parcours ont été annoncés il y a deux jours par Génération Roller, ce sera donc sur deux boucles de 1h et 1h30 que les fans de roller pourront expérimenter leur discipline en plein centre de la ville. Le départ est prévu à 20h45 place Bellecour, et les organisateurs précisent que la seconde boucle est assez technique.

Vendredi 22 mars, à partir de 20h30. Tarif : Gratuit

Adresse : Place Bellecour, Lyon 2.

De l'art martien

Rendez-vous ce week-end sur les quais de Saône, au nord de la Presqu’Île pour les derniers jours du festival Semaine sur mars, organisé par les Subsistances. Théâtre, visite historique, danse et performances en tous genres, la plupart des activités et représentations sont gratuites.

Jusqu’au dimanche 24 mars. Tarif : selon l’activité.

Adresse : Les subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1. Site internet

L'espace en images

La tête dans les étoiles, Vincent Fournier propose une exposition de photos sur le thème de l’espace à la fondation Bullukian. Entre astronautes et stations spatiales, les visiteurs ont de quoi être transporté dans une autre galaxie.

Jusqu’au 18mai. Tarif : gratuit.

Adresse : Fondation Bullukian, 26 place Bellecour, Lyon 2e.

Tolkien forever

Si les poils aux pieds des Hobbits ne vous effraient pas et que vous sifflotez de temps en temps la BO du seigneur des anneaux, vous aimerez sans doute savoir qu’une lecture accompagnée d’échanges autour de la saga aura lieu dans le bar à bière Les Fleurs du Malt.

Dimanche 24 mars. Tarif : gratuit

Adresse : Les Fleurs du malt, 15 quai Romain Rolland, Lyon 5e.

Le ciné reste sans voix

Les amateurs des salles sombres en seront ravis, l’Institut Lumière organise comme chaque année un cycle de ciné-concerts et de conférences autour du cinéma muet. Tout au long du week-end, les vieux films qui ont fait l’histoire seront projetés au Hangar du Premier Film et à l’Auditorium.

Jusqu’au dimanche 24 mars. Tarif : De 0€ à 9€ en fonction des activités.

Adresse : Institut Lumière, 25 rue du Premier Film, Lyon 8e. Site internet