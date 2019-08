Accident mortel près de Lyon : le conducteur avait bu de l'alcool

Cinq personnes sont décédées dimanche matin à Vénissieux dans l'accident de leur voiture. Selon les premières analyses, le conducteur avait bu plus que la limite maximale autorisée.

Les analyses toxicologiques menées sur le conducteur de la voiture qui a percuté de plein fouet un mur dimanche matin à Vénissieux se sont révélées positives. Selon Le Progrès, son taux d’alcoolémie approchait de 1,6 gramme d'alcool dans le sang. Soit trois fois le taux maximal autorisé. D'après le quotidien, du cannabis a été retrouvé dans l'habitacle du véhicule, mais on ne sait pas encore s'il a été consommé ou non. Une expertise est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident et notamment pour savoir si la vitesse excessive du véhicule pouvait être une des explications avancées.

Tous les occupants de la voiture sont décédés. Le conducteur et trois passagères ont été tués sur le coup tandis qu'une quatrième jeune femme âgée de 19 ans est décédée dans la journée de dimanche.