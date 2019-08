Accident de la route près de Lyon : une femme éjectée de sa voiture

Trois véhicules sont entrés en collision dans la nuit du 17 au 18 août vers Villefranche-sur-Saône, près de Lyon. Deux automobilistes sont blessés. Le troisième, en état d'ivresse, a pris la fuite.

Une femme a été éjectée de sa voiture et grièvement blessée dans un accident de la route survenu dans la nuit du 17 au 18 août, vers 3h30 du matin. D'après les informations du Progrès, la conductrice empiétait sur la voie de gauche quand elle est entrée en collision avec un véhicule venant d'en face au lieu-dit Le-Poulet, sur la D 933 sur la commune de Fareins, proche de Villefranche-sur-Saône. Une troisième voiture rentre alors dans la première. Sous le choc, la conductrice a été éjectée de son véhicule. Grièvement blessée, cette femme de 44 ans originaire de Montmerle-sur-Saône a été prise en charge par le Samu de Villefranche-sur-Saône et se trouve maintenant à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Le conducteur de la deuxième voiture, un jeune homme de 22 ans originaire de Fareins, a été légèrement blessé et transporté au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

Le troisième conducteur impliqué dans l'accident, en état d'ivresse, a quant à lui pris la fuite. Un habitant de Montmerle-sur-Saône a vu passer le véhicule à une allure excessive et bien abîmé à l'avant. Il a alors relevé la plaque d'immatriculation et prévenu les gendarmes qui sont allés aussitôt arrêter le chauffeur en fuite, un homme de 30 ans, à son domicile de Belleville-sur-Saône.