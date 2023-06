À Villefranche-sur-Saône, il vole du matériel de jardinage en série

Après une série de vols à Villefranche-sur-Saône, les services de police ont intercepté le mis en cause, pour vols de matériels de jardinage.

Le quadragénaire multipliait des actions de vols. Selon les services de police, un homme âgé de 49 ans volait à multiple reprise des outils de jardinage, dans la commune de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon et à Trévoux.

Repéré dans une voiture faussement immatriculée

Après plusieurs vols, le mis en cause a été repéré par les services de police à bord d'un véhicule Renault Kangoo, faussement immatriculé. En fouillant le véhicule, la police a découvert un pied-de-biche, des gants et de nombreux outils de jardinage. Alors que l'individu encourait une peine d'emprisonnement d'un an, il reconnaissait les faits à l'issue de sa garde à vue. Il a été écroué par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.