Inaugurée ce jeudi 7 mars à Confluence, la tour Ycone de Jean Nouvel ne devrait pas manquer de créer le débat sur son architecture, mais aussi sur les prix au m², puisqu'un seuil dans l'immobilier est atteint à Lyon.

Ces derniers mois, les Lyonnais ont vu une nouvelle tour progresser inexorablement vers le ciel à Confluence. Ycone, est inaugurée officiellement ce jeudi 7 mars. Après avoir révolutionné l’architecture de l’opéra de Lyon, il y a quasiment trente ans, Jean Nouvel met sa patte à la Confluence avec ce projet.

Bien qu’un tiers des 90 logements des 14 étages soient considérés comme “accessibles” aux budgets les plus limités, le prix du mètre carré débute à 4 700 euros et s’envole à 10 000 euros pour des duplex avec toit-terrasse et piscine. À Lyon, ce seuil symbolique est donc désormais atteint et il ne devrait pas manquer de déclencher quelques débats, dans une ville où le prix moyen au m² ne cesse de grimper, pour le neuf comme l'ancien (lire aussi : Immobilier, les prix à Lyon battent un nouveau record). Les appartements, tous différents et meublés, font de 29 à 216 m² pour un cinq-pièce au dernier étages.

Ycone devrait également alimenter quelques discussions sur son architecture qui ne laisse visiblement personne indifférent. Ce grand immeuble de 64 mètres de haut, coiffé d'une structure de 80 tonnes, est déjà l'un des nouveaux symboles de Confluence.