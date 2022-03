À chaque inscription aux Foulées de Villeurbanne, la ville reversera 5 euros pour soutenir l’Ukraine

Le 20 mars prochain, la course à pied les Foulées de Villeurbanne se parera de jaune et de bleu en soutien à la cause ukrainienne. Un élan de solidarité qui trouvera aussi un écho financier, la Ville de Villeurbanne s’étant engagée à reverser 5 euros, pour chaque inscription, à une association intervenant pour la cause ukrainienne.

Au 14e jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le soutien au peuple ukrainien se poursuit dans la Métropole de Lyon. À l’approche de sa course à pied Les Foulées de Villeurbanne, la deuxième plus grande ville de l’agglomération invite les Grands Lyonnais à venir "courir pour l’Ukraine" le dimanche 20 mars.

Les coureurs pourront arborer du bleu et du jaune, en écho au drapeau de l’Ukraine, pour marquer leur soutien à la cause ukrainienne et surtout la mairie s’est engagée ce mercredi 9 mars à "reverser 5 euros à une association intervenant dans le champ de la solidarité et pour la cause ukrainienne", à chaque inscription. Ces dernières sont ouvertes en ligne jusqu’au 13 mars, sur le site de l’OSV 70 rue du Dr-Rollet du 14 au 19 et le jour de la course à l’hôtel de ville.