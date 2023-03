18°c et un ciel couvert ce jeudi 23 mars à Lyon 

Le thermomètre devrait grimper jusqu’à 18°c ce jeudi 23 mars à Lyon, où de fortes rafales de vent sont attendues dans la soirée.

La belle journée printanière, mais anormalement chaude, de mercredi laisse place à un temps plus agité ce jeudi 23 mars. Selon les prévisions de Météo France, le ciel sera globalement couvert, mais quelques éclaircies devraient venir égayer la journée. Elles se feront plus rares en fin de journée, au moment où de fortes rafales de vent devraient faire leur apparition. Des bourrasques pouvant souffler jusqu’à 40 km/h sont attendues dans la soirée et dans la nuit, où elles devraient atteindre 55 km/h.

Du côté des températures, le thermomètre baisse légèrement, mais il fera tout de même 18°c au cœur de l’après-midi, soit 5°c de plus que les normales de saison. Dans la matinée comptez entre 12°c à 8 heures et 17°c à midi et dans la soirée environ 15°c.