10°c et des éclaircies attendus à Lyon mardi 27 décembre

Les températures baissent légèrement ce mardi 27 décembre entre Rhône et Saône, alors que le soleil fait son retour.

Ce mardi 27 décembre, les températures ne devraient pas dépasser la barre des 10°c, un marqueur symbolique alors que ces derniers jours le mercure est parfois monté jusqu’à plus de 15°c sous l’effet du redoux. C’est encore 3°c au-dessus des moyennes de saison, mais le thermomètre s’en rapproche. Ce matin prévoyez entre 6 et 9°c, cet après-midi 10°c et ce soir entre 9°c et 4°c.

Du côté du ciel, les nuages seront encore bien présents, mais contrairement aux derniers jours ils devraient progressivement s’écarter pour laisser place à des éclaircies tout au long de la journée. Selon Météo France, il ne devrait pas pleuvoir ce mardi.