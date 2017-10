Équipe de France : l'OL à l'honneur en Bulgarie ?

Trois anciens Lyonnais formés au club pourraient être titularisés ce samedi à Sofia par Didier Deschamps, pour débuter un match crucial dans la course à la qualification pour le Mondial en Russie l'été prochain.

FRANCK FIFE / AFP Lacazette, Umtiti, Griezmann

Une composition qui, si elle se confirmait, ferait plaisir à Jean-Michel Aulas. En effet, si aucun Lyonnais ne figure dans le groupe France - Nabil Fekir n'a pas été retenu-, trois anciens pensionnaires de l'OL pourraient être titularisés par Didier Deschamps ce samedi soir à Sofia. Trois Gones issus de la formation lyonnaise parti dans les plus grands clubs européens. D'après L'Equipe, Umtiti, Tolisso, et Lacazette pourraient débuter cette rencontre cruciale pour la qualification à la prochaine coupe du monde.

Umtiti, Tolisso et Lacazette pressentis pour débuter

Si la titularisation de Samuel Umtiti, valeur sûre du FC Barcelone, n'est pas une surprise, celles de Corntion Tolisso et d'Alexandre Lacazette étaient moins attendues. Le milieu du Bayern Munich pourrait profiter de l'absence de Paul Pogba et du retour à une formation à trois joueurs au milieu (4-3-3). Il occuperait alors une position de relayeur sur le côté droit, et serait épaulé de N'Golo Kanté en sentinelle et de de Blaise Matuidi en relayeur gauche. Une animation qui lui permettrait de se projeter vers la surface adverse.

Duel de Gunners

Et pourquoi pas d'y trouver Alexandre Lacazette, probablement préféré à Olivier Giroud... Comme dans leur club d'Arsenal. Il s'agirait là d'une petite révolution dans la hiérarchie de Didier Deschamps. Olivier Giroud n'a plus débuté un match en bleu sur le banc depuis le France-Suisse sans enjeu de l'Euro 2016. Sans compter que le sélectionneur tricolore semblait jusqu'alors accorder une confiance toute relative à Alexandre Lacazette.

Evidement le portier français sera Hugo Lloris, également passé par l'OL, comme Christophe Jallet, sur le banc.

La composition probable selon L'Equipe :

Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann