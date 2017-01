Primaire à gauche : Gérard Collomb satisfait du duel Hamon/Valls

Alors que Benoît Hamon et Manuel Valls sont arrivés en tête du 1er tour de la primaire de la gauche, Gérard Collomb s’est montré plutôt satisfait pour Emmanuel Macron.

© Camille Sarazin Gérard Collomb aux vœux des Jeunes avec Macron

Après le premier tour de la primaire de la gauche, qu'il avait décidé de boycotter, Gérard Collomb s'est montré plutôt satisfait de la baisse de la participation dans une interview accordée au Progrès. Le maire de Lyon a tout d'abord indiqué les chiffres de la participation à Lyon : "Si je regarde par arrondissement, la participation (…) la baisse est de 30% sur Villeurbanne et de 32% sur la métropole".

Il est ensuite revenu sur le duel Benoit Hamon/Manuel Valls. Une opposition qui semble lui convenir et convenir à Emmanuel Macron : "la dynamique ne me semble pas mauvaise. Entre les deux candidats qui se trouvent au second tour existe une contradiction de programme totale. On ne voit pas, dans ces conditions comment l'un pourrait se désister pour l'autre, ni comment ils pourraient se retrouve", confie-t-il a nos confrères. Une incompatibilité qui ferait les affaires d'Emmanuel Macron selon le maire de Lyon.

Ce dernier s'est d'ailleurs tout de même dit prêt à rester au PS : "Je n'ai pas envie de rompre comme ça totalement".