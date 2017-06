Alexandre Vincendet (LR) : "La démocratie c'est aussi les débats"

Maire Les Républicains de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet sera au deuxième tour face à Anissa Kheder, candidate LREM. Un écart de 10% que le candidat sortant compte rattraper grâce aux voix des abstentionnistes.

Alexandre Vincendet ©Océane Fournier

Alexandre Vincendet n'était pas le candidat attendu pour le second tour. Malgré le faible score de son parti pour l'élection présidentielle, le candidat Les Républicains ne désespère pas d'accéder au statut de député. "Il faut quelqu'un à l'Assemblée nationale qui puisse s'opposer quand c'est nécessaire, pour amender des textes quand on pense qu'il faut modifier quelque chose" explique-t-il en ajoutant : "Derrière, il ne faut pas s'opposer bêtement pour s'opposer, les Français ne veulent plus de ça. Ils veulent des nouvelles têtes qui soient capables de faire bouger les lignes." Une volonté qu'il dit mettre à exécution depuis trois ans déjà : "Les Rilliards ont montré que j'étais légitime à incarner quelque chose de nouveau dans ma famille politique […] en terme de développement économique, de sécurité, de rénovation urbaine." Un programme qu'il compte tenir grâce au soutien des abstentionnistes : "Les réserves de voix sont chez ceux qui ne sont pas allés voter, qui se sont démotivés, et je veux leur dire qu'il est possible d'avoir une alternative à En Marche dans cette circonscription. Ce n'est pas pour entraver le travail du gouvernement qui de toute façon a une majorité pléthorique, mais pour qu'il y ait des voix différentes qui puissent se faire entendre."

