À Lyon, la France insoumise veut maintenir la dynamique de Mélenchon

Candidat à la plus forte dynamique sondagière, Jean-Luc Mélenchon a le vent en poupe à deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Lundi soir, près de 250 personnes ont participé à la réunion publique de la France insoumise, salle Jean Couty, près du métro Gorge de Loup (Lyon 9e).

© Lyon Capitale Réunion publique de la France insoumise dans le 9e arrondissement

Les "pizzas et bières insoumises" étaient de sortie à la salle Jean Couty, ce lundi soir, pour la réunion publique organisée par Elliott Aubin, candidat du mouvement dans la 1re circonscription du Rhône, en présence de Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, venue maintenir la dynamique du candidat de la France insoumise. "Gérard Collomb a tracté pour Emmanuel Macron sur les berges du Rhône ce dimanche, Benoit Hamon est à Lyon ce mardi et François Fillon sera aussi dans les parages mercredi. C’est pour ça que l’on a planifié cet événement sur la VIe République avec Raquel aujourd’hui", explique Elliott Aubin.

Débats constitutionnels façon "Nuit debout"

La réunion avait un double objectif : capitaliser sur la dynamique de Jean-Luc Mélenchon et faire débattre des groupes de travail - appelés "ruches" - autour de grands thèmes comme "la République laïque", "les droits nouveaux", "l’inscription de la règle verte dans la Constitution", "le droit à Internet", etc. Une façon de faire qui préfigure le fonctionnement de l'assemblée constituante que veut mettre en place le candidat de la France insoumise et qui n'est pas sans rappeler le mouvement "Nuit debout". "C'est volontaire", indique Raquel Garrido. "C'est une méthode collaborative que l'on essaie de renouveler dans ce genre de réunion. Chacun va débattre", poursuit Elliott Aubin.

Avec près de 250 participants, la soirée est un succès pour les organisateurs. "C'est la première fois qu'il y a autant de monde pour ce genre d’événement", se réjouit l'un d'eux. "On a tracté dans les boîtes aux lettres toute la journée. Visiblement ça a marché parce qu'il y a pas mal de nouvelles têtes", se félicite le candidat aux législatives. "L'idée, c'est de libérer la parole sur des questions qui, parce qu'elles sont constitutionnelles, peuvent paraître inaccessibles. On a tous été élevés avec l'idée qu'il ne faut pas toucher à la Constitution, mais le moment est venu de le faire parce que la monarchie présidentielle est devenue illégitime et insupportable. L'absence de consentement dans les Institutions génère de la tension, du chaos et du déséquilibre. Il faut passer de l'ère de la défiance à celle du contrôle citoyen", renchérit la porte-parole.

Mélenchon candidat des sondages ?

Pourtant, Jean-Luc Mélenchon proposait déjà la création d'une VIe république en 2012, mais n'avait pas réussi à se qualifier pour le second tour. Question de timing pour sa porte-parole : "La mort de la Ve n'était pas intégrée. Aujourd'hui, en 2017, c'est tout l'inverse. Les gens savent que la monarchie présidentielle est terminée."

Bien que technique, ce discours sur le changement d’Institutions semble trouver son public, au vu de l'affluence du soir et de la progression dans les enquêtes d’opinion du candidat de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, le candidat des sondages ? De quoi faire bondir ce dernier qui les a toujours fustigés. Pareil pour Raquel Garrido et Elliott Aubin. "Ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon est fort dans les sondages en ce moment, qu'il faut changer d'avis sur eux. Les sondages sont une atteinte directe à notre liberté politique", s'emporte Mme Garrido.

"Les derniers députés de la Ve République"

Les deux membres de la France insoumise préfèrent parler de la modification des comportements à leur encontre : "l'attitude des gens a changé de façon fulgurante" depuis le premier débat avec les cinq "gros" candidats sur TF1. "Les gens nous parlent beaucoup de son [Jean-Luc Mélenchon] côté rassurant. Lui-même a changé son rapport aux médias, notamment avec la création de sa chaîne YouTube, ce qui lui permet d'être plus pédagogue", interprète la porte-parole du candidat.

Une dynamique que le mouvement veut transformer sur le terrain pour les présidentielles puis les législatives. Mais si la soirée était organisée par le candidat aux législatives dans la 1er circonscirption du Rhône pas question de personnifier l’élection pour Raquel Garrido : "La stratégie pour l'élection législative c'est de porter le programme 'l'avenir en commun'. Les candidats de la France insoumise acceptent le principe de leur propre révocabilité". Les électeurs "voteront pour les derniers députés de la Ve République", conclut la porte-parole.