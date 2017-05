Présidentielle : les résultats du 2e tour dans la 6e circonscription

Résultat du 7 mai et perspective pour les législatives dans la 6e circonscription du Rhône.

© Tim Douet Najat Vallaud-Belkacem / Bruno Bonnell.

2e tour présidentielle / 6e circonscription

EMMANUEL MACRON (EM) : 79,51 %

MARINE LE PEN (FN) : 20,49 %

Vers un duel entre macronistes et insoumis

Le candidat du mouvement En Marche l'emporte largement dans la 6e circonscription du Rhône. Il profite du report de voix de la France Insoumise arrivée à 26,48% au 1er tour. Marine Le Pen progresse de sept entre les deux tours sur cette circonscription où Nicolas Dupont-Aignan avait obtenu 3,44 % des suffrages il y a quinze jours. Le taux de participation est inférieur à la moyenne départementale (74,92 %) avec 70,18 %.

Les législatives devraient voir une opposition entre En Marche et la France Insoumise. Mais le flou règne toujours sur l'investiture macroniste. Et le match annoncé entre Najat Vallaud-Belkacem et Bruno Bonnell n'aura peut-être finalement pas lieu sur cette circonscription où Jean-Luc Mélenchon talonnait Emmanuel Macron au premier tour. C'est Laurent Legendre qui portera les couleurs de la France insoumise.

Les résultats du 1er tour de la présidentielle 2017 dans la 6e circonscritpion du Rhône