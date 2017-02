Macron, le candidat mosaïque

Avec un art certain de la synthèse, Emmanuel Macron a développé pendant plus d'une heure à Lyon sa vision pour la France. A défaut d'un programme classique et précis. Elle est résolument optimiste et frappé du sceau du bon sens qui a permis, historiquement, à la France de surmonter les clivages gauche droite. Sur son programme, le meeting de Lyon, n'a, en revanche, pas apporter d'éclaircissement. Retour sur le discours du phénomène Macron.

© Tim Douet Emmanuel Macron, au palais des sports de Gerland, le 4 février 2017.

Etre un candidat ni à gauche ni à droite offre bien des privilèges. A commencer par celui de pouvoir puiser un peu partout dans l'histoire de France pour développer sa version personnelle du récit national. À Lyon, Emmanuel Macron a ainsi la politique française par le prisme des avancées permises lors des moments où la gauche et la droite ont acceptés de s'unir. Cette héritage d'union nationale sacrée, c'est le chemin qu'il trace. Les plus tatillons remarqueront que le candidat qui se revendique du camp progressiste oublie quelques sujets majeurs qui ont vu le jour dans un contexte de clivage fort entre la droite et la gauche : abolition de la peine de mort ou encore le mariage pour tous, adopté alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'Elysée. Les grandes figures invoquées par Emmanuel Macron ont jalonné son discours et peuvent contenter à droite comme à gauche : Giscard d'Estaing, le général de Gaulle, Zola, Péguy, Simone Veil, Chirac, Mitterrand, Rocard, Seguin.

L'art de la synthèse

Deux présidents récents n'ont pas eu droit à son hommage : Nicolas Sarkozy et François Hollande qui en avait pourtant fait son protégé. Durant les presque deux heures de discours, pas une fois le nom de l'actuel locataire de l'Elysée n'a été prononcé. C'est pourtant à l'exercice préféré de François Hollande que s'est livré Emmanuel Macron. Mais quand le président de la république avait choisi le PS comme terrain de jeu pour ses synthèses, son ancien ministre veut lui synthétiser à plus grande échelle. Il veut réconcilier la France. "Je ne vous dis pas que la gauche et la droite, cela ne signifie plus rien, que cela n'existe plus ou que c'est la même chose. Mais ces clivages dans les moments historiques sont-ils indépassables ? Pour s'émouvoir au grand discours sur l'Europe de François Mitterrand fallait-il être de gauche ? Pour éprouver de la fierté lors du discours de Jacques Chirac au Vel d'Hiv fallait-il être de droite ? Or aujourd’hui, gauche et droite sont divisées en leur sein, sur des questions fondamentales : la croissance, le travail, les inégalités, la laïcité , le rôle de l'Etat ou l'Europe", énumère Emmanuel Macron.

Les militants d'En Marche qui viennent de tous les horizons politiques et d'aucuns adhèrent au raisonnement et ponctue de "Macron président" chaque référence historique. C'est donc le chemin du bon sens et du pragmatisme qu'il promet d'emprunter. Mais l'exercice a ses limites. Derrière les références et postures incantatoires, les propositions font défauts. La boussole du candidat Macron n'a pas de repères. Elle indique bien un chemin mais il est bien difficile de savoir vraiment où il mène vraiment.

"Ne sifflez pas"

Il est en tout cas résolument optimiste. Face aux déclinologues français qui cernent les partis traditionnels de gauche comme de droite, il veut incarner l'espoir. Là aussi il parvient, sans difficultés ni démonstration programmatique, à enfiler avec dextérité le costume. Quand ses militants se mettent à siffler après une dénonciation par Emmanuel Macron d'une classe politique qui a freiné l'émergence d'En Marche, il les invite à la bienveillance : "ne sifflez pas, jamais. On ne se rassemble pas sur des sifflets".

Au futur désirable scandé par Benoît Hamon durant la campagne des primaires PS, Emmanuel Macron oppose son optimisme : "Je n’accepte pas le discours de ceux qui ne voudraient pas voir la modernité, et proposeraient des réformes faites pour une économie et une société d’hier. Ni le discours de celles et ceux qui ne veulent voir qu’un risque, qu’une menace dans ce qui advient. Il faudrait taxer les robots, dont nous manquons en France, il faudrait expliquer que ce qui advient est forcément mauvais. Il y aura de mauvaises nouvelles, il faudra que des emplois disparaissent, comme les chandeliers et les carrossiers ont disparu, mes amis. Nous protègerons les individus, mais nous devons être une terre de liberté pour l’innovation, pour la création, parce que c’est notre ADN, c’est ce qui nous tient, et c’est ce que nous ferons".

Durant le meeting, Emmanuel Macron a aussi évoqué les trois axes majeurs de sa campagne. Ils sont connus de tous les Français et inscrits au fronton des 36 000 mairies de France : liberté, égalité, fraternité. Dans sa République, il veut, par exemple, une charte des droits et des devoirs. Ce qu'il a notamment illustré en développant sa vision de la laïcité : "C’est un bouclier. Ce n’est une menace pour personne, c’est une liberté pour tous, et une exigence pour chacun".

Quelques mesures en attendant le programme

Critiqué pour ne pas avoir encore présenté de programme détaillé, Emmanuel Macron n'aura pas fait taire ses détracteurs à Lyon. Il a égrené quelques idées déjà glissés en meeting ou devant la presse. Les propositions qu'il a répété à Lyon suivent son fil conducteur, des sympathisants de chaque camp politique peuvent y trouver un refrain familier : simplification du code du travail, suppression du RSI, l’allégement des charges patronales jusqu’à 2,5 smic, l’allégement de charges de 10 points au niveau du smic, le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, la réduction de moitié du nombre d'élèves par classe en CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire où les professeurs seront mieux payés. Mais c'est surement son idée la moins travaillée qui a fait mouche : "je veux, ce soir, lancer un appel solennel à tous les chercheurs, à tous les universitaires, à toutes les entreprises qui, aux Etats-Unis, se battent contre l’obscurantisme. (...) Que toutes celles et ceux qui font aujourd’hui l’innovation, l’excellence aux Etats-Unis, nous entendent et nous voient : vous avez aujourd’hui et vous l’aurez à partir du mois de mai prochain, une terre patrie, ce sera la France". Le type d'idée que tous les autres candidats à la présidentielle aurait voulu avoir avant lui.

L'Europe, ciment des marcheurs

Pour le reste, tout comme Benoît Hamon assume d'être très imprécis sur le financement de son revenu universel, Emmanuel Macron s’accommode à merveille des critiques qui lui reprochent de ne pas publier un programme qui s'apparenterait à un inventaire à la Prévert. Ainsi, ce samedi, à Lyon, des pans entiers de ce qui constitue habituellement un discours de candidat présidentiel ont été zappés ou effleurés : durée légale du temps de travail, financement de la sécurité sociale et du modèle de retraite par répartition, politique de santé publique, fiscalité. Même l'idéal européen qui est le ciment des militants d'En Marche, et qu'Emmanuel Macron arrive à faire applaudir par 10 000 personnes, n'échappent pas aux assertions plus générales que précises.

Une proposition de frondeurs

Ce samedi, les quelques mesures proposées jusqu'alors, le meeting de Lyon ne contenait pas de propositions nouvelles. L'une d'elle semblait d'ailleurs tombé comme un cheveu sur la soupe. Emmanuel Macron a ainsi promis l'ouverture des bibliothèques les soirs et les week-ends. Une annonce qui faisait déjà partie de la loi Macron adoptée en 2015. A l'époque, cette mesure avait été introduite suite à l'adoption d'un amendement déposé par Aurélie Filippeti, députée PS frondeuse. Emmanuel Macron s'est aussi engagé à créer un chèque culture de 500 euros à chaque jeune de 18 ans. "Je demanderai aux distributeurs, aux géants du numérique, avec qui nous avons commencé à discuter, de financer ce Pass", a-t-il précisé.

Avec ce meeting de Lyon, Emmanuel Macron lançait vraiment sa campagne présidentielle. Et à la la différence de précédents discours, il est entré dans l'arène politique en ne ménageant pas ses concurrents du premier tour. Sans jamais citer leur nom, il a glissé quelques tacles à Marine Le Pen, François Fillon et surtout Benoît Hamon.