Macron à Lyon : répétition et levée de fonds avant son grand meeting

Emmanuel Macron tiendra samedi 4 février, au Palais des Sports de Gerland, son meeting de lancement de campagne présidentielle. Présent à Lyon dès ce vendredi après-midi, il a prévu une journée studieuse : répétition et collecte de fonds.

© Tim Douet Emmanuel Macron avec Gérard Collomb, à Pierre-Bénite, le 2 juin 2016.

Pour les marcheurs lyonnais, le grand moment approche. C'est à Lyon, ville de son plus ardent soutien, Gérard Collomb, qu'Emmanuel Macron a décidé de lancer officiellement sa campagne pour les élections présidentielles de 2017. Au palais des sports de Gerland, il s'adressera à 8000 personnes. Les responsables locaux d'En Marche attendent beaucoup plus de curieux et réfléchissent actuellement à des "espaces de débordements". Pour accueillir le surplus de spectateurs, ils envisagent de déployer des écrans géants sur le parvis du palais des sports. Les organisateurs ont même été jusqu'à avancer le chiffre de 17 000 participants à la Préfecture.

Répétition grandeur nature

Ce meeting du 4 février sera quasiment la seule intervention publique d'Emmanuel Macron durant sa visite lyonnaise. Hormis une visite au centre Léon Bérard, samedi matin pour la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande n'a pas prévu d'opération de terrain. "Le candidat va s'adresser à 10 000 personnes demain (samedi). Cela nécessite beaucoup de concentration. Il lui faut aussi repérer les lieux et les dispositifs particuliers du meeting", explique-t-on dans son entourage. L'après-midi de vendredi sera consacré à un filage, une répétition générale du meeting. "Il y aura un avant et un après 4 février dans la vie politique. Ce meeting, ce sera du jamais vu. Déjà par le volume de personnes qui vont y assister. Dans la scénographie et le contenu, il y aura aussi un avant et après", prévient Bruno Bonnell, référent d'En Marche à Lyon. Pendant qu'Emmanuel Macron se prépare au palais des sports de Gerland, son épouse Brigitte visite en compagnie de Caroline Collomb l'exposition Matisse au musée des Beaux-Arts.

Soirée business

La soirée est réservée, d'après les collaborateurs d'Emmanuel Macron, à un dîner avec son équipe. Un repas qui sera élargie aux mécènes d'En Marche. Ils seront une centaine à se réunir dans un restaurant de Lyon pour entendre et échanger avec des personnalités de la société civile et des chefs d'entreprise. "Ce sera un moment convivial où des personnes viennent soutenir En Marche et passer quelques minutes avec Emmanuel Macron. Mais dans une levée de fonds, les gens ne viennent pas avec leur chéquier. Ce sont des personnes qui ont déjà pu donner ou qui vont le faire", précise Bruno Bonnell. Pour son équipe de campagne, il s'agit seulement "d'un dîner élargie".