7e circonscription  : les Insoumis s'effondrent, En Marche en tête

ANALYSE. Dans la 7e circonscription du Rhône, Anissa Khedher (LREM) arrive nettement en tête au premier tour. Elle affrontera le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet dimanche prochain. Andrea Kotarac (La France Insoumise) n'obtient que 13% des voix, bien loin du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et rate la qualification au second tour.

© Tim Douet Alexandre Vincendet et Anissa Khedher s'affronteront au deuxième tour des législatives

Au soir du premier tour, Alexandre Vincendet évoquait plus volontiers son score à Rillieux-la-Pape, commune dont il est maire, que ses chances de victoire. Le candidat LR vire en tête dans sa ville et en fait une victoire personnelle. Il s'agit pour lui comme d'une récompense pour s'être embarqué dans une aventure législative où il a vu le contexte se retourner en quelques semaines. De gagnable pour la droite jusqu'à l'affaire Fillon, la 7e circonscription est redevenue une terre de mission après la victoire à la présidentielle d'Emmanuel Macron. Les urnes ont confirmé ce scénario. Anissa Khedher, une candidate issue de la société civile, vire avec dix points d'avance au soir du premier tour. Avec 32%, elle réalise le plus mauvais score des candidats La République en Marche dans le Rhône. Pas toujours convaincante, sentiment partagé jusque dans son camp, lors des différents débats qui ont opposé les candidats, elle est pourtant en ballottage favorable. Hormis les quelque 11% de voix du FN, Alexandre Vincendet ne peut s'appuyer sur de solides réserves de voix. Il lorgne, à fronts renversés, sur les électeurs de la France Insoumise et veut dérouler un discours d'une droite populaire durant l'entre-deux tours en pointant notamment la loi travail.