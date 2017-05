Qui est Yves Blein, candidat En marche sur la 14e circo ?

Yves Blein, député PS sortant et maire de Feyzin, a été investi dans la 14e circonscription par En Marche. Il n'incarne pas le renouveau prôné par le mouvement mais a su convaincre le mouvement d'Emmanuel Macron par son positionnement de réformateur.

©Tim Douet Yves Blein, député maire de Feyzin

Ainsi donc l'organisateur des primaires PS dans le Rhône se présentera sous l'étiquette aux législatives des 11 et 18 juin. Le revirement de situation a de quoi surprendre tout en comportant une forme de logique. Yves Blein, député PS sortant, n'a jamais caché son ressentiment vis-à-vis des frondeurs qu'il a souvent accusé d'avoir gâché le quinquennat de François Hollande. Surfant plutôt sur l'aile droite du PS, il a, par exemple, été le rapporteur parlementaire du CICE, une mesure soufflée à François Hollande par Emmanuel Macron. Aux primaires PS, il avait soutenu Manuel Valls et avait refusé de rallier la candidature de Benoît Hamon au lendemain de sa victoire. Frappé par le cumul des mandats, il abandonnera la mairie de Feyzin en cas de victoire. Un scénario qui n'a rien d'une évidence à un mois de l'élection. En 2012, sur fond de vague rose, il avait tombé un bastion communiste. Cinq ans plus tard, boosté par l'effet France Insoumise, Michèle Picard, maire PCF de Vénissieux (la ville la plus importante de la circonscription) apparaît en ballotage favorable.