C'est un objet d'une valeur artistique et religieuse inestimable qui a été volé dans la nuit de vendredi à samedi au musée d'art religieux de Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Musée de Fourvière La couronne de la Vierge, dérobée au musée de Fourvière

"C'est la valeur symbolique de cette couronne qui rend ce vol douloureux". Par voie de communiqué la fondation Fourvière déplore le vol de la couronne de la Vierge, dérobée au musée d'art religieux de Fourvière, peu avant 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi. Cet objet d'une valeur artistique inestimable est composé de quelque 1791 pierres précieuses et perles données par les familles lyonnaises comme preuve de leur attachement à Notre-Dame de Fourvière."Un trésor unique, historique et affectif" donc, selon les termes de la Fondation Fourvière.

Outre la couronne de la Vierge, un anneau et un calice de la collection permanente du musée ont également été volés. L'équipe à l'origine du méfait serait constituée "de personnes déterminées, équipées et organisées", d'après la police, qui s'est rapidement présentée sur les lieux dans la nuit de vendredi à samedi. "Elles sont venues à bout du système de protection sophistiqué et perfectionné", écrit la fondation Fourvière, invitant à la prière.