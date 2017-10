Un individu interpellé pour de multiples vols

Un jeune homme a été interpellé mercredi après-midi à Saint-Chamond. Il faisait l'objet d'un mandat de recherches suite à plusieurs vols par effraction et vols à la roulotte commis dans la métropole de Lyon.

©Tim Douet

C'est vers 15h mercredi après-midi que la police locale a interpellé à Saint-Chamond un jeune homme de 19 ans, demeurant à Courzieu. Des traces papillaires permettant de l'identifier avaient notamment été retrouvées après un vol par effraction survenu entre fin juin et début juillet 2016 à Sainte-Foy-Les-Lyon et suite à une tentative de vol à la roulotte fin avril 2016, à Écully. Son ADN avait été également été recueillie dans deux vols par effraction survenus entre fin décembre 2015 et début janvier 2016 à Sainte-Foy-Les-Lyon, début juillet 2016 à La Mulatière et fin mai 2016 à Quincieux. Un rapprochement avait également pu être établi après un vol par effraction survenu en octobre 2015 à la Mulatière.

L'individu a reconnu l'intégralité des faits après son interpellation. Il est convoqué en mars au tribunal pour deux audiences : l'une pour des faits commis lorsqu'il était mineur et l'autre pour les faits comis en tant que majeur.