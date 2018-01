Rhône : il emboutit volontairement une voiture et menace son occupante

Après avoir embouti volontairement le véhicule d'une habitante de Villeurbanne, un jeune homme de 23 ans a menacé de mort cette dernière.

©Tim Douet

Un habitant de Saint-Genis-Laval âgé de 23 ans a été interpellé ce mardi. Le 19 décembre dernier, rue Jean Voillot à Villeurbanne, il avait foncé délibérément au volant de son véhicule sur le véhicule conduit par une femme âgée de 40 ans. Cette dernière a reçu 3 jours d'ITT. Le Saint-Genois n'en était pas resté là. Descendant de sa voiture, il avait dégradé le véhicule de la victime avec un bâton et menacé de mort son occupante. On ne connaît pas encore les raisons de cet excès de rage, mais le suspect a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce mercredi pour "violences avec arme par destination, menaces de mort réitérées et dégradations volontaires de biens privés".