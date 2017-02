Lyon : sans permis, il vole une voiture avec une carte reprogrammée

Un jeune homme de 24 ans, non titulaire du permis de conduire, a été arrêté dans le 4e arrondissement alors qu'il venait de voler un véhicule.

©Tim Douet

Un jeune homme de 24 ans a été interpellé par un équipage de la BAC le 2 février dernier à 23h05 au 19 rue du Presbytère dans le 8e arrondissement de Lyon. Il venait de voler un véhicule stationné au 43 quai Joseph Gillet dans le 4e. Alors qu'il conduisait le véhicule volé, les policiers lui ont demandé de s'arrêter, mais le jeune homme a refusé d'obtempérer à leurs injonctions mettant ainsi en danger la vie des autres usagers.

La Bac a finalement réussi à l'arrêté et a retrouvé sur lui une carte reprogrammée de démarrage lui ayant servi à commettre le vol. Les policiers se sont aussi aperçus qu'il conduisait sans être titulaire du permis de conduire. L'homme a reconnu partiellement les faits et a déclaré avoir agi avec un tiers qu'il ne désignait pas. Il a été présenté au parquet le 4 février dernier et écroué en attente de comparution pour "refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, vol et conduite malgré une mesure d'annulation du permis de conduire".