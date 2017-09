Ils agressent les passagers d'une BMW "parce qu'ils se font remarquer"

Deux hommes âgés de 34 ans ont agressé les deux passagers d'une BMW ce samedi soir au motif qu’ils "se faisaient remarquer".

Un Vaudais et un Villeurbannais, âgés de 34 ans, ont été interpellés ce samedi à 23h45 rue Jules Kumer à Villeurbanne. Peu de temps avant leur interpellation, ils venaient de rouer de coups un homme (6 jours d'ITT) et de commettre des violences sur son épouse (3 jours d'ITT), au motif qu'ils conduisaient une "BMW" en se faisant remarquer. Lors de son interpellation, le Villeurbannais auteur des faits se débarrassait d'un couteau. Les deux hommes ont reconnu les faits. Ils vont être présentés au parquet ce lundi pour "violences aggravées et port d’arme prohibé de catégorie D".