Théâtre : Simon McBurney sur les traces de Zweig au TNP

Le metteur en scène britannique a adapté pour la scène le roman de Stefan Zweig La Pitié dangereuse. Choisissant de lui donner une forme polyphonique. À découvrir ce vendredi à Villeurbanne.

© Gianmarco Bresadola La Pitié dangereuse – Mise en scène Simon McBurney.

Simon McBurney fait partie des metteurs en scène de stature internationale accueillis cette année au TNP. Il n’y sera pas en territoire inconnu puisqu’il y a présenté Mnemonic en 2003. Un spectacle littéralement génial qui explorait les profondeurs cachées de la mémoire en utilisant les dernières avancées technologiques, lesquelles permettent désormais un remarquable travail sur le son et l’image. Cette maîtrise technique lui avait aussi permis de nous plonger au fin fond de l’Amazonie grâce à The Encounter, programmé aux Nuits de Fourvière en 2016. Mais c’est dans un cadre complètement différent que nous emmène sa nouvelle création. Il s’agit en effet d’une adaptation théâtrale du roman de Stefan Zweig La Pitié dangereuse. L’œuvre se situe dans une Autriche rongée par l’antisémitisme, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle dépeint l’amour teinté de pitié qui frappe un jeune soldat séduit par une jeune fille handicapée. McBurney devrait y trouver un terrain favorable à l’expression de son brio et de sa sensibilité. D’autant qu’il a choisi de donner à cette création une forme polyphonique, afin de rendre encore plus bouleversantes les situations dramatiques imaginées par l’écrivain.

Stefan Zweig / La Pitié dangereuse

Du 23 au 30 mars à 20h (sauf dimanche 15h30 et relâche lundi) au TNP