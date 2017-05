À Lyon, la bibliothèque Clémence Lortet ouvrira ses portes le 6 juin

La bibliothèque Clémence Lortet située dans le 6e arrondissement de la ville ouvrira ses portes aux visiteurs le 6 juin prochain à 13h.

© Marie-Aude Cap

Après neuf mois de travaux, la bibliothèque va très bientôt être accessible au public au 35, rue Bossuet (Lyon 6e). Elle sera désormais installée sur deux étages, sur une surface de 1 000 m² contre 325 m² antérieurement, et offrira de nombreux services autour notamment du savoir, du numérique et des jeux. Au total, la ville de Lyon aura investi 5 150 000 euros dans ce projet. La bibliothèque Clémence Lortet porte le nom d’une botaniste lyonnaise du 18e siècle. Afin de lui rendre hommage, certains espaces seront recouverts d’un papier peint tout spécialement créé pour l’occasion par une étudiante de l’École nationale supérieure des Beaux Arts de Lyon qui s’est inspirée des travaux de la scientifique. Pour l’ouverture seront présents, Georges Képénékian, premier adjoint au Maire de Lyon, délégué à la culture, aux grands événements et aux droits des citoyens, Pascal Blache, maire du 6e arrondissement et Gilles Eboli, directeur des bibliothèques.