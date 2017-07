Ça s'est passé à Lyon un 18 juillet : construction du siège d'Interpol

De l'arrêté créant l'Institut de médecine légale et de criminologie clinique "de l'Université de Lyon" en 1960 à la pose de la première du bâtiment d'Interpol quai Achille Lignon en 1987, Lyon Capitale se remémore les événements qui ont marqué les 18 juillet Lyonnais au fil des siècles.

©Fred Dufour/AFP Le QG d'Interpol à Lyon en 2007

1245 : Aimery se démet de l'archevêché de Lyon, dont est pourvu Philippe de Savoie.

1301 : Mort de l'archevêque Henri I de Villars.

1540 : Lettres patentes instituant un droit de douane de 5% sur tous étoffes et fils de soie importés d'Italie et d'Espagne. Payable à Lyon, où les marchandises doivent passer. ("Douane de Lyon").

1563 : Restauration du culte à Saint-Jean. Messe, prédication du P. Auger.

1588 : Mort de François Laurencin, prieur de St Irénée, bibliophile. Lyon (St Pierre-le-Vieux).

1730 : Mort du Maréchal François de Neufville, duc de Villeroy, gouverneur de Lyonnais, Forez et Beaujolais. Paris. (Baptisé à Lyon, Ste Croix, le 7 avril 1644). Inhumé à Lyon, Carmélites.

1761 : Brevet de constitution de la Grande Loge des Maîtres réguliers de Lyon, destiné à contrôler et arbitrer les diverses loges maçonniques lyonnaises.

1762 : Donat Nonnotte est nommé peintre de la Ville.

1785 : Passage à Lyon de Milady Craven.

1795 : Les troupes stationnées aux Brotteaux occupent la ville. Visite domiciliaire générale, vérifications d'identités.

1825 : Ordonnance de Mgr de Pins, administrateur du diocèse, approuvant les statuts des "Dames des Sacrés Coeurs de Jésus et Marie" (Jésus-Marie).

1829 : Le bateau" Le Pionnier", de la Compagnie des bateaux à vapeur sur le Rhône, parti de Lyon le 7 juillet, remonte le Rhône d'Arles à Lyon. Première remontée du Rhône par la vapeur.

1844 : Loi érigeant la commune de Meaux, prise sur celles de Cublize, St Bonnet le Troncy, Grandris et St Vincent de Reins.

1845 : Deux "festivals" Berlioz, au Grand Théâtre.

1857 : Le ministre des Finances désigne un liquidateur judiciaire pour l'Association des volontaires unis Brosse.

1873 : 2e séjour à Lyon de la mission japonaise d'étude sur les industries.

1874 : Loi décidant la création d'une nouvelle ceinture d'ouvrages autour de plusieurs places fortes, dont celle de Lyon.

1891 : Le 4e concours national de tir a lieu à Lyon.

1894 : Concours international de tir, à Lyon.

1916 : Mort d'Arnaud Basset, rédacteur en chef du "Progrès". (Décines). (Né à Revel-Tourdan, Isère, le 20 décembre 1854). Inhumé à Décines.

1960 : Arrêté créant l'Institut de médecine légale et de criminologie clinique "de l'Université de Lyon".

1983 : Incendie sur 150 hectares dans la plaine de l'Est (Mions, St Priest, Meyzieu). Dégâts modérés.

1986 : Accord entre les sociétés Landry et Techniplast d'une part, les sociétés Burelle et Plastic-Omnium d'autre part : les secondes absorbent les premières et forment le second groupe français dans l'industrie du plastique.

1987 : Pose de la première du bâtiment d'Interpol quai Achille Lignon.

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.