BD Les Légendes de Lyon : quand les mythes façonnent l'histoire

Riche d'une histoire de plus de deux mille ans, Lyon a aussi ses légendes. Mais derrière certains mythes se cachent des vérités. Qui pourrait se douter que les loups-garous ou les souterrains secrets des arêtes de poisson ont réellement existé à Lyon ? Découvrez 8 histoires, 8 mythes dans notre nouvelle BD Les Légendes de Lyon.

Tout mythe a sa part de vérité, parfois cachée depuis des millénaires. Dans un monde où il est difficile de démêler le vrai du faux, la BD Les Légendes de Lyon propose aux lecteurs de découvrir 8 mythes lyonnais qui ont façonné l'histoire de la ville. Des druides de l'île Barbe, jusqu'aux insondables souterrains, les légendes de Lyon se dévoilent enfin, grâce à plusieurs dessinateurs de bande dessinée. Retrouvez :

- Marie Avril – les druides de l'île Barbe

- Anaïs Depommier – Gilles Garnier, le dernier loup-garou

- Cyrielle – La Mâchecroute, monstre du Rhône

- Morgane Velten – Riche comme Gadagne

- Ludivine Stock – L'espace-temps de Maître Philippe de Lyon

- JC Deveney et Clément Rizzo – L'invention du cinéma

- Arnaud Jouffroy – Les arêtes de poisson

- Jérôme Jouvray – Lyon / Saint-Étienne, les origines du derby !

Les Légendes Lyon, une BD Lyon Capitale, disponible dans toutes les bonnes librairies et dans notre boutique en ligne, au prix de 14,90 euros.

Pour la sortie de cette nouvelle bande dessinée, les auteurs Marie Avril, Ludivine Stock et Arnaud Jouffroy seront en dédicace à la librairie La BD, ce samedi 25 novembre. Information et inscription par téléphone au 04 78 39 45 04. Librairie La BD, 57 Grande rue de la Croix-Rousse (69004 Lyon).