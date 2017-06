La centrale de Saint-Alban vulnérable en cas de séisme

Située à 40 kilomètres au sud de Lyon, la centrale iséroise fait partie des huit installations françaises sur lesquelles un "évènement significatif de niveau 2" a été déclaré cette semaine par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

© ASN Centrale nucléaire de Saint-Alban.

Des inquiétudes concernant 20 réacteurs nucléaires français. Ce mardi, EDF a prévenu l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que "le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré" en cas de séisme. Et cela dans les huit centrales fonctionnant sur des réacteurs de 1300 MWe, dont celle de Saint-Alban située à 40 kilomètres au sud de Lyon.

En cause les moteurs diesel qui équipent les réacteurs de 1300 MWe et sont censés assurer l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance, "notamment à la suite d'un séisme", précise l'ASN. Les composantes de ces moteurs pourraient ne pas être assez résistantes à un séisme.

"La déclaration de cet événement significatif par EDF fait suite à la découverte le 27 mars 2017 d’une non-conformité sur les groupes électrogènes du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne), explique l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Au titre du retour d’expérience, EDF a contrôlé, entre avril et juin 2017, les autres réacteurs de type 1300 MWe, et identifié d’autres écarts".

L'ASN a classé cet évènement significatif au niveau 2 sur l'échelle INES et demandé à EDF d'intervenir au plus tôt siur les moteurs diesel.

